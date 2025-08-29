На Саммите моды БРИКС+ отметили инновационный подход к созданию трендов

Сегодняшняя высокотехнологичная мода включает в себя как умные ткани и биосовместимые материал, так и ИТ-решения и большие данные, рассказала первый замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова. Ее слова цитируют организаторы международного форума BRICS+ Fashion Summit.