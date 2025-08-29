На Саммите моды БРИКС+ отметили инновационный подход к созданию трендов
Сегодняшняя высокотехнологичная мода включает в себя как умные ткани и биосовместимые материал, так и ИТ-решения и большие данные, рассказала первый замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова. Ее слова цитируют организаторы международного форума BRICS+ Fashion Summit.
«Российские разработки имеют огромный потенциал для глобального рынка – особенно в странах БРИКС, где у технологий появляется реальный шанс на масштабирование и коммерческий успех», – отметила она.
Участники BRICS+ Fashion Summit подтверждают тренд на устойчивое развитие индустрии. Представители стран объединения отметили, что в последнее время делают акцент на выпуск высокотехнологичных тканей, чей срок годности заметно выше.
В России создают термохромные и самоочищающиеся так называемые «умные ткани». Такие инновации, рассказала Попова, напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и экологичностью.
С 28 августа по 2 сентября 2025 г. в Москве проходит V Московская неделя моды и Третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Основной площадкой для мероприятий стал парк «Зарядье». Главная тема саммита – создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы модной индустрии.