Аида Гарифуллина даст сольный концерт на исторической сцене Большого театра

Программа вечера включает арии русских и зарубежных композиторов. Это выступление станет первым масштабным сольным проектом певицы на сцене главного театра страны. Ее дебют в Большом театре состоялся в 2020 г. в опере «Садко», после чего она регулярно исполняла ключевые партии в репертуарных спектаклях.