Главная / Стиль жизни /

Аида Гарифуллина даст сольный концерт на исторической сцене Большого театра

Ведомости

Оперная певица Аида Гарифуллина впервые выступит с сольным гала-концертом на исторической сцене Большого театра 5 сентября, сообщили представители театра.

В концерте примут участие прима-балерина Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, оперные певцы Семен Антаков, Ирина Шишкова и Иван Гынгазов, а также народный артист РФ Евгений Миронов. Симфонический оркестр Большого театра под управлением Антона Гришанина сопроводит выступление, режиссером вечера выступит Алексей Франдетти.

Программа вечера включает арии русских и зарубежных композиторов. Это выступление станет первым масштабным сольным проектом певицы на сцене главного театра страны. Ее дебют в Большом театре состоялся в 2020 г. в опере «Садко», после чего она регулярно исполняла ключевые партии в репертуарных спектаклях.

Гарифуллина – обладательница престижных наград включая ECHO Klassik, которую называют «Оскаром» в классической музыке. Пласидо Доминго назвал ее «одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего».

