Моррисси продает права на группу The Smiths

Сам Моррисси пояснил, что его «выматывают» любые связи с экс-участниками группы. «С меня хватит этих злонамеренных ассоциаций. Всю свою жизнь я отдал должное этим песням и этим образам. Теперь я хотел бы жить отдельно от тех, кто желает мне только зла и разрушений», – заявил он.