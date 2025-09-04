Моррисси продает права на группу The Smiths

Моррисси продает права на группу The SmithsПричиной стали прежние разногласия между экс-участниками
Сооснователь и солист британской группы The Smiths Моррисси (полное имя – Стивен Патрик Моррисси) выставил на продажу свои права на творчество коллектива. Это следует из сообщения в его официальной группе Facebook
На продажу выставлены права на: название The Smiths, придуманное Моррисси, все работы группы, созданные Моррисси, мерчандайзинг, тексты и музыку, договоры на издательство творчества.
Сам Моррисси пояснил, что его «выматывают» любые связи с экс-участниками группы. «С меня хватит этих злонамеренных ассоциаций. Всю свою жизнь я отдал должное этим песням и этим образам. Теперь я хотел бы жить отдельно от тех, кто желает мне только зла и разрушений», – заявил он.
В сообщение также приложен адрес электронной почты. На нее могут направить обращение «любые серьезные инвесторы».
The Smiths была создана в 1982 г. Морисси и Джонни Марром в Манчестере. На начальных этапах творчество группы было вдохновлено звучанием Патти Смит – само знакомство Моррисси и Марра произошло на концерте американской певицы. Дальнейшее звучание сформировалось на слиянии рока 1960-х и популярного на рубеже 1970-1980-х жанра пост-панк.
Группа распалась в 1987 г., выпустив за пять лет четыре студийных альбома. Причиной завершения творчества стали разногласия участников. Распад группы привел к многолетним разбирательствам по вопросу прав на творчество и гонорары.
Моррисси после распада группы начал успешную сольную карьеру. Вместе с тем его обвиняли в сочувствии расизму и национализму, а также подозревали в неоправданных отменах крупных концертов.