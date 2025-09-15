Объявлены победители телевизионной премии «Эмми-2025»
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств. Лучшим драматическим сериалом признана «Больница Питт», а лучшим комедийным сериалом – «Киностудия», пишет Variety.
Историческим событием стало награждение 15-летнего Оуэна Купера, который стал самым молодым актером-обладателем премии «Эмми» за сериал «Переходный возраст». Этот проект Netflix получил пять статуэток, включая победу в номинации «Лучший мини-сериал или антология».
Среди других победителей – Ноа Уайли как лучший актер в драматическом сериале за «Больницу Питт», Бритт Лоуэр как лучшая актриса в драматическом сериале за «Разделение», а также Сет Роген и Джин Смарт как лучшие актеры в комедийном сериале за «Киностудию» и «Хитрости» соответственно.
Сериал Apple TV+ «Киностудия» получил 13 премий «Эмми», побив рекорд по количеству побед среди комедийных сериалов, а также стал лидером среди комедийных сериалов-новичков. Кроме того, Роген побил рекорд по количеству «Эмми», полученных одним человеком за один вечер.