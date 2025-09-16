Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Российская гимнастка Мельникова вернулась с этапа Кубка вызова в Париже

Ведомости

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Ангелина Мельникова прибыла в Москву из Парижа, где принимала участие в этапе Кубка вызова. Гимнастку сопровождали тренер Константин Плужников и судья международной категории Елена Редьянова, сообщает ТАСС.

На парижском этапе Кубка вызова Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне, заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке. Отбор в финал на брусьях ей не удался из-за падения.

Прошедшие соревнования были первыми за последние три года под эгидой Международной федерации гимнастики, в которых выступала российская спортсменка.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте