Российская гимнастка Мельникова вернулась с этапа Кубка вызова в Париже
Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Ангелина Мельникова прибыла в Москву из Парижа, где принимала участие в этапе Кубка вызова. Гимнастку сопровождали тренер Константин Плужников и судья международной категории Елена Редьянова, сообщает ТАСС.
На парижском этапе Кубка вызова Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне, заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке. Отбор в финал на брусьях ей не удался из-за падения.
Прошедшие соревнования были первыми за последние три года под эгидой Международной федерации гимнастики, в которых выступала российская спортсменка.