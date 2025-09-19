Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании
Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи расстаются. Об это сообщило AFP со ссылкой на официальное их совместное заявление.
67-летний режиссер и 60-летняя актриса познакомились в 2006 г., а начали встречаться только в 2023 г. Беллуччи официально подтвердила слухи об их отношениях журналу Elle в июне 2023 г. Их единственным совместным проектом стал фильм «Битлджус, Битлджус» 2024 г., где она исполнила роль жены Битлджуса.
До этого Бертон встречался с британской актрисой Хеленой Бонем Картер с 2001 по 2014 г.
Бертон – культовый американский режиссер, сценарист и мультипликатор. Работает в жанре фэнтези, готики и черной комедии. Среди главных работ в качестве постановщика – «Алиса в стране чудес», «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус».
Беллуччи начала карьеру фотомодели в 1987 г. Дебютировала как актриса в двухсерийном итальянском телесериале «Жизнь с детьми», в котором она сыграла роль Эльды. В 1991 г. она снялась в главной роли в итальянской комедии «Лотерея» режиссера Франческо Лаудадио. Далее работала с французскими и американскими режиссерами. Известность ей принесли картины «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Братья Гримм», «Необратимость».