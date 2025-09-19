Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Беллуччи начала карьеру фотомодели в 1987 г. Дебютировала как актриса в двухсерийном итальянском телесериале «Жизнь с детьми», в котором она сыграла роль Эльды. В 1991 г. она снялась в главной роли в итальянской комедии «Лотерея» режиссера Франческо Лаудадио. Далее работала с французскими и американскими режиссерами. Известность ей принесли картины «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Братья Гримм», «Необратимость».