Конкурс «Интервидение» открылся на «Live Арене»

Международный конкурс песни «Интервидение» стартовал на «Live Арене» в Подмосковье. 

Открыли конкурс Дима Билан и Полина Гагарина песней «На заре» советской и российской рок-группы «Альянс».

Для участия в соревновании в Россию приехали представители 23 стран. Первой на «Интервидении» выступит представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар с композицией «Guaguancó», следом – киргизская группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). Третьем выступит китайский певец Ван Си с композицией «В пути».

Россия выступит под номером девять, страну представляет певец Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Закрывает конкурс «Ishq» («Любовь») от представителя Индии Раухана Малика.

