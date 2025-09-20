Конкурс «Интервидение» открылся на «Live Арене»

Для участия в соревновании в Россию приехали представители 23 стран. Первой на «Интервидении» выступит представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар с композицией «Guaguancó», следом – киргизская группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). Третьем выступит китайский певец Ван Си с композицией «В пути».