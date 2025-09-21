Газета
Следующее «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии

Ведомости

Международный конкурс песни «Интервидение» в следующем 2026 г. пройдет в Саудовской Аравии. Об этом объявили ведущие шоу.

«Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 г.», – сказала ведущая церемонии Аида Гарифуллина.

20 сентября в России состоялся возрожденный конкурс «Интервидение». Участие в конкурсе приняли 23 страны.

Представлявший Россию певец Shaman (Ярослав Дронов) снял свою кандидатуру. По его словам, он не может претендовать на победу «по законам гостеприимства». США не смогли принять участие в конкурсе, объявили организаторы шоу перед выступлением.

