Следующее «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии
Международный конкурс песни «Интервидение» в следующем 2026 г. пройдет в Саудовской Аравии. Об этом объявили ведущие шоу.
«Мы рады сообщить, что королевство Саудовская Аравия выразило готовность принять международный музыкальный конкурс "Интервидение" в следующем 2026 г.», – сказала ведущая церемонии Аида Гарифуллина.
20 сентября в России состоялся возрожденный конкурс «Интервидение». Участие в конкурсе приняли 23 страны.
Представлявший Россию певец Shaman (Ярослав Дронов) снял свою кандидатуру. По его словам, он не может претендовать на победу «по законам гостеприимства». США не смогли принять участие в конкурсе, объявили организаторы шоу перед выступлением.