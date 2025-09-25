Спектакль «Лето одного года» с Басилашвили покидает репертуар петербургского БДТ

News.ru со ссылкой на Басилашвили сообщил, что все спектакли, в которых он играл на сцене БДТ, сняты в этом году с репертуара: «Больше играть не буду». Басилашвили пояснил, что сейчас живет с семьей за городом и его не интересует «все, что происходит в публичном пространстве».