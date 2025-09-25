Спектакль «Лето одного года» с Басилашвили покидает репертуар петербургского БДТ
Большой драматический театр имени Товстоногова снял с репертуара спектакль «Лето одного года», следует из информации на сайте БДТ.
«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам – и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было», – говорится в сообщении.
На сцене БДТ в рамках спектакля играли артисты Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Театр предложил дополнительную помощь в приобретении билетов на другие спектакли.
News.ru со ссылкой на Басилашвили сообщил, что все спектакли, в которых он играл на сцене БДТ, сняты в этом году с репертуара: «Больше играть не буду». Басилашвили пояснил, что сейчас живет с семьей за городом и его не интересует «все, что происходит в публичном пространстве».
Петербургское издание «Фонтанка» писало, что спектакль был снят по просьбе артистов.
«Лето одного года» рассказывает историю о разладе и примирении семьи, о поиске общего языка людьми разных поколений. Спектакль поставлен по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере», а в оформлении спектакля использованы мотивы картин американского живописца Эндрю Уайета.