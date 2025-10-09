Вышел первый трейлер спин-оффа «Игры престолов»
Кинокомпания HBO показала дебютный трейлер сериала «Рыцарь Семи королевств» – спин-оффа к сериалу «Игра престолов». Двухминутный трейлер опубликован на YouTube.
Новый сериал основан на одноименной книге Джорджа Мартина, действия которой происходят за 100 лет до событий «Игры престолов». Главный герой рыцарь Дункан Высокий с целью достижения славы, обретения чести и приключений попадает в череду заговоров и политических интриг. Его оруженосец – 10-летний Эйгон Таргариен.
Премьера состоится 18 января на HBO Max.
В 2022 г. на HBO стартовал «Дом дракона» – приквел сериала «Игра престолов» о вражде внутри клана Таргариенов. Действие развернулось за 200 лет до событий основного сериала.
The Hollywood Reporter со ссылкой на источник писал в феврале 2024 г., что HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов» под названием «Завоевание Эйгона», повествующим об Эйгоне Таргариене. Основной сюжет нового проекта будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном Таргариеном, а сериал будет повествовать о событиях, предшествующих первому приквелу «Игры престолов» – «Дом Дракона».