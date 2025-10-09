Вышел первый трейлер спин-оффа «Игры престолов»

The Hollywood Reporter со ссылкой на источник писал в феврале 2024 г., что HBO возобновила работу над приквелом к сериалу «Игра престолов» под названием «Завоевание Эйгона», повествующим об Эйгоне Таргариене. Основной сюжет нового проекта будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном Таргариеном, а сериал будет повествовать о событиях, предшествующих первому приквелу «Игры престолов» – «Дом Дракона».