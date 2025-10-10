Версаче станет председателем жюри премии Latin American Fashion Awards
Премия Latin American Fashion Awards назначила Донателлу Версаче председателем жюри своего второго выпуска. Об этом сообщило издание WWD.
«Я всегда поддерживала молодое поколение талантливых дизайнеров. Сейчас как никогда важно поддерживать и поощрять наше глобальное творческое сообщество, и для меня большая честь быть президентом Latin American Fashion Awards», – сказала она.
В состав жюри вошли главный редактор Elle US Нина Гарсия, итальянский журналист и редактор раздела моды Анна Делло Руссо, предприниматель Кармен Бускетс, гендиректор Business of Fashion Имран Амед, директор моды Vogue Brazil Вивиан Сотокорно, руководитель глобального фото Vogue Алессия Главиано и др.
С 1997 по 2025 г. Версаче была креативным директором модного дома Versace. 1 апреля этого года она заняла должность главного амбассадора бренда. Позиция предполагает поддержку «благотворительных начинаний Versace», поясняли в Capri Holdings, куда входит Versace.
Latin American Fashion Awards пройдет с 6 по 9 ноября в Доминиканской Республике. Премия проводится с целью поддержания молодых дизайнеров одежды и художников Латинской Америки и ее международной диаспоры. Председателем жюри первого выпуска в прошлом году был креативный директор Canada Goose и Tom Ford Хайдер Акерманн.