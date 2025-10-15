Песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми»
Песня «Исцелю» из одноименного альбома российской певицы Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми». Об этом артистка объявила в своем Telegram-канале.
«Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», – написала она.
Певица поблагодарила своего сына Артемия, который стал «главным идеологом» проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon.
Информация о прохождении композицией отборочного этапа на сайте премии не опубликована. Первый тур голосования на премию «Грэмми» 2026 г. продлился до 15 октября, официальные итоги голосования по выбору номинантов будут объявлены 7 ноября. Церемония вручения премии пройдет 1 февраля 2026 г.
Как указала певица, она может стать первой артисткой, получившей «Грэмми» за композицию на русском языке.
Российские поп-исполнители ни разу не удостаивались премии «Грэмми». Награды получали исполнители и дирижеры академической музыки. Среди них – Святослав Рихтер (1961), Владимир Ашкенази (1974, 1979, 1982, 1986, 1988, 2000 и 2010), Мстислав Ростропович (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), Максим Венгеров (2004).