Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми»

Ведомости

Песня «Исцелю» из одноименного альбома российской певицы Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми». Об этом артистка объявила в своем Telegram-канале.

«Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», – написала она.

Певица поблагодарила своего сына Артемия, который стал «главным идеологом» проекта и его исполнительным продюсером, гениального саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon.

Информация о прохождении композицией отборочного этапа на сайте премии не опубликована. Первый тур голосования на премию «Грэмми» 2026 г. продлился до 15 октября, официальные итоги голосования по выбору номинантов будут объявлены 7 ноября. Церемония вручения премии пройдет 1 февраля 2026 г.

Как указала певица, она может стать первой артисткой, получившей «Грэмми» за композицию на русском языке.

Российские поп-исполнители ни разу не удостаивались премии «Грэмми». Награды получали исполнители и дирижеры академической музыки. Среди них – Святослав Рихтер (1961), Владимир Ашкенази (1974, 1979, 1982, 1986, 1988, 2000 и 2010), Мстислав Ростропович (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), Максим Венгеров (2004).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте