Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в 21 городе России

Beat Film Festival прошел в Москве с 5 по 15 июня. Среди прочего на фестивале показали криминальную сагу «Общак. Главная ОПГ России», исследование македонской архитектуры «Время брутализма», путешествие по лучшим барам страны «Третье место», историю взросления на фоне соляных копей в Индии «Отлив» и др.