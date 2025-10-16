Фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет в 21 городе России
Международный фестиваль документального кино Beat Weekend пройдет с 13 по 23 ноября в 21 городе России. Об этом объявили на сайте фестиваля.
Среди городов – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Калининград, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Тула, Уфа, Тюмень и Челябинск.
На неделе документального кино покажут лучшие фильмы летнего Beat Film Festival – о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре. Также зрителям вновь покажут российское документальное кино и зрительские хиты фестивалей Beat прошлых лет.
Beat Film Festival прошел в Москве с 5 по 15 июня. Среди прочего на фестивале показали криминальную сагу «Общак. Главная ОПГ России», исследование македонской архитектуры «Время брутализма», путешествие по лучшим барам страны «Третье место», историю взросления на фоне соляных копей в Индии «Отлив» и др.
Площадками фестиваля выступили столичные киноцентр «Октябрь», ГЭС-2, «Пионер», «Зотов», «Художественный» и музейные кинотеатры.