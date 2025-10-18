Газета
Главная / Стиль жизни /

Аукционный дом Joopiter проведет торги с татуировками

Ведомости

Аукционный дом музыканта и дизайнера одежды Фаррелла Уильямса Joopiter проведет торги с татуировками современных художников. Это следует из информации на сайте Joopiter.

На торгах выставлены эскизы работ 16 известных художников. Аукцион представит работы покойного художника-концептуалиста Лоренса Вайнера, американской художницы Мэрилин Минтер, модельера Тома Брауна, живописца Джеффри Гипсона и др.

Как заявляется на сайте, каждый художник создал оригинальные эскизы под аукцион. «Первый специализированный аукцион Joopiter, посвященный взаимосвязи искусства, кожи и идентичности, <...> объединяет 16 известных художников, чтобы переосмыслить, что значит создавать, носить и коллекционировать работы, которые живут на теле», – говорится в сообщении.

Торги стартуют 22 октября и продлятся до 31 октября. Средняя стоимость лота – от $10 000 до $15 000.

Уильямс основал аукционную платформу Joopiter в сентябре 2022 г. Тогда он заявлял, что платформа будет специализироваться на кроссовках и уличной одежде. На первых торгах Уильямс провел распродажу своих вещей: сундуки Louis Vuitton, кеды adidas Stan Smith в кристаллах Swarovski, ботинки Timberland, в которых музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде, и др.

