Аукционный дом Joopiter проведет торги с татуировками
Аукционный дом музыканта и дизайнера одежды Фаррелла Уильямса Joopiter проведет торги с татуировками современных художников. Это следует из информации на сайте Joopiter.
На торгах выставлены эскизы работ 16 известных художников. Аукцион представит работы покойного художника-концептуалиста Лоренса Вайнера, американской художницы Мэрилин Минтер, модельера Тома Брауна, живописца Джеффри Гипсона и др.
Как заявляется на сайте, каждый художник создал оригинальные эскизы под аукцион. «Первый специализированный аукцион Joopiter, посвященный взаимосвязи искусства, кожи и идентичности, <...> объединяет 16 известных художников, чтобы переосмыслить, что значит создавать, носить и коллекционировать работы, которые живут на теле», – говорится в сообщении.
Торги стартуют 22 октября и продлятся до 31 октября. Средняя стоимость лота – от $10 000 до $15 000.
Уильямс основал аукционную платформу Joopiter в сентябре 2022 г. Тогда он заявлял, что платформа будет специализироваться на кроссовках и уличной одежде. На первых торгах Уильямс провел распродажу своих вещей: сундуки Louis Vuitton, кеды adidas Stan Smith в кристаллах Swarovski, ботинки Timberland, в которых музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде, и др.