Аукционный дом Joopiter проведет торги с татуировками

Уильямс основал аукционную платформу Joopiter в сентябре 2022 г. Тогда он заявлял, что платформа будет специализироваться на кроссовках и уличной одежде. На первых торгах Уильямс провел распродажу своих вещей: сундуки Louis Vuitton, кеды adidas Stan Smith в кристаллах Swarovski, ботинки Timberland, в которых музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде, и др.