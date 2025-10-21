Gucci Mane впервые выступит в Москве

Gucci Mane является популярным артистом трэп-музыки (поджанр хип-хопа) на Западе и в России. В своих текстах затрагивает темы уличной жизни, нищеты и роскоши. Неоднократно оказывался под арестом и сидел в тюрьме: за хранение наркотиков и оружия, за нападение на полицейского и участие в перестрелке.