Gucci Mane впервые выступит в Москве
Американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя – Рэдрик Делантик Дэвис) впервые выступит в Москве. Об этом пишет «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов концерта.
Рэпер исполнит свои хиты 13 декабря 2025 г. в «МТС Live Холл», следует из материала.
Gucci Mane является популярным артистом трэп-музыки (поджанр хип-хопа) на Западе и в России. В своих текстах затрагивает темы уличной жизни, нищеты и роскоши. Неоднократно оказывался под арестом и сидел в тюрьме: за хранение наркотиков и оружия, за нападение на полицейского и участие в перестрелке.
Сразу после освобождения в 2016 г. выпустил альбом Everybody Looking со строчками о здоровом образе жизни и духовном развитии. Его последний альбом Episodes вышел 17 октября этого года.