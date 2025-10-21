Газета
Главная / Стиль жизни /

«ГЭС-2» вводит платный вход на выставки

Ведомости

Дом культуры «ГЭС-2» вводит платный вход на выставки – стоимость единого билета составит 1000 руб. Это следует из информации на сайте институции.

Правило будет действовать для экспозиций на первом и втором этажах. Билет на выставку первого этажа составит 600 руб., второго – 400 руб. Единый билет – 1000 руб. При этом единый билет можно купить, если в «ГЭС-2» одновременно проходит от трех выставок. Он дает право один раз вернуться на выставки в любой другой день до их закрытия. 

Список льготных категорий билетов опубликуют 1 ноября. Платный вход начнет действовать с 13 ноября. 

Бесплатными останутся выставки программы «ГЭС-2: Проспект» и Центра художественного производства «Своды», а каждую среду месяца можно будет бесплатно посетить все выставки ДК. Экспозиции «Ольга Чернышева. Улица Сна» и «Ямальский хронотоп» остаются бесплатными.

С момента своего открытия в 2021 г. вход в «ГЭС-2» оставался бесплатным. Для посещения ДК была необходима регистрация.

В октябре напротив «ГЭС-2» сменилась скульптура. «Садовая лопатка» (2001 г.) авторства классиков поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген заняла место работы Урса Фишера «Большая глина № 4», находившейся возле ДК с 2021 г.

