На сайте «Ведомостей» запускается проект для зумеров

«Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа»; АО «БНМ») объявили о запуске проекта, названного «Веды». Он начнет работать 27 октября и ориентирован, по словам создателей, на аудиторию в возрасте от 16 до 30 лет. Это люди, которые «выросли в цифровую эпоху и страдают от переизбытка традиционных новостей». «Проект выходит за рамки стандартных способов донесения информации и подстраивается под реалии, в которых живет молодое поколение», – говорится в пресс-релизе (есть у редакции «Ведомостей»).