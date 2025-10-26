На сайте «Ведомостей» запускается проект для зумеров

На сайте «Ведомостей» запускается проект для зумеровОн для тех, кто устал от традиционных скучных новостей, говорят организаторы
«Ведомости» (АО «Бизнес ньюс медиа»; АО «БНМ») объявили о запуске проекта, названного «Веды». Он начнет работать 27 октября и ориентирован, по словам создателей, на аудиторию в возрасте от 16 до 30 лет. Это люди, которые «выросли в цифровую эпоху и страдают от переизбытка традиционных новостей». «Проект выходит за рамки стандартных способов донесения информации и подстраивается под реалии, в которых живет молодое поколение», – говорится в пресс-релизе (есть у редакции «Ведомостей»).
«Запуск проекта «Веды» – не просто расширение нашей линейки продуктов, а стратегический шаг в будущее медиа, – сообщил генеральный директор АО «БНМ» (издатель «Ведомостей») Игнатий Павлов. – Зумеры – это не сегмент аудитории, а поколение, которое уже сегодня формирует новую экономику и тренды. Они не против глубокого контента, они против скучного. «Веды» – это ответ на их запрос».
«Мы создали цифровую среду, где качественная журналистика и глубина анализа встречаются с форматами, которые им интуитивно понятны и интересны: вертикальные видео, подкасты, карточки. Наша миссия – быть надежным гидом в мире информации для нового поколения управленцев, бизнесменов, лидеров общественного мнения», – добавил Павлов. Также в пресс-релизе отмечается, что «команда проекта собрана из ярких и интеллектуальных представителей зумеров».