Выход GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года
Выход Grand Theft Auto (GTA) VI вновь перенесли – игру обещают выпустить 19 ноября 2026 г. Это следует из заявления Rockstar Games.
«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», – говорится в сообщении.
Изначально GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., должна была выйти на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Позже выход перенесли на май 2026 г. Действие игры развернется в Вайс-сити (прототипом выступил американский город Майами). Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женщиной-протагонистом в истории серии.
Grand Theft Auto – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. Название серии отсылает к термину, который используется в США для обозначения кражи автомобилей.