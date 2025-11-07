Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Выход GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Ведомости

Выход Grand Theft Auto (GTA) VI вновь перенесли – игру обещают выпустить 19 ноября 2026 г. Это следует из заявления Rockstar Games.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание, однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», – говорится в сообщении.

Изначально GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., должна была выйти на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Позже выход перенесли на май 2026 г. Действие игры развернется в Вайс-сити (прототипом выступил американский город Майами). Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая станет первой женщиной-протагонистом в истории серии.

Grand Theft Auto – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. Название серии отсылает к термину, который используется в США для обозначения кражи автомобилей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её