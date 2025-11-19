Картина Климта продана за рекордные $236,4 млн в Нью-Йорке

Климт (1862-1918) – выдающийся австрийский художник, ставший одним из ключевых представителей европейского модерна. В 1897 г. он возглавил движение художественного обновления, основав знаменитый «Венский сецессион» и став его первым президентом. Климт разработал уникальный стиль, сочетающий символику, декоративность и сложные орнаментальные композиции, часто включавшие сусальное золото – техника, особенно прославившая его «золотой период». Наиболее известные работы мастера, включая «Поцелуй», «Юдифь I» и портреты Адели Блох-Бауэр, стали знаковыми для искусства рубежа XIX-XX вв.