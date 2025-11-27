Macan стал артистом года по версии «VK Музыки»
«VK Музыка» подвела музыкальные итоги 2025 г. в России и странах СНГ: артистом года стал Macan, набравший более 800 млн прослушиваний, а его альбом BRATLAND был признан альбомом года. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сервиса.
В числе наиболее востребованных исполнителей также оказались Miyagi & Эндшпиль, ставшие группой года с 590 млн прослушиваний. Anna Asti одержала победу в номинации «Артистка года». Пользователи слушали исполнительницу более 280 млн раз.
Сервис отметил, что за прошедший год прослушивания треков из персональных рекомендаций увеличились на 105%.
В 2024 г. итоги года были аналогичными: «Артист года» – Macan (950 млн прослушиваний), «Артистка года» – Anna Asti (300 млн прослушиваний), «Группа года» – Miyagi & Эндшпиль (700 млн прослушиваний), «Альбом года» – Macan – I am (280 млн прослушиваний).