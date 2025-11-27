Macan стал артистом года по версии «VK Музыки»

«VK Музыка» подвела музыкальные итоги 2025 г. в России и странах СНГ: артистом года стал Macan, набравший более 800 млн прослушиваний, а его альбом BRATLAND был признан альбомом года. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сервиса.