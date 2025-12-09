В России выставят на торги коллекцию русской живописи на 2,5 млрд рублей

«Ведомости» писали в апреле, что наибольший интерес у российских коллекционеров сейчас сформировался к приобретению отечественного искусства. В частности, русский авангард – время взлета русских художников первой четверти ХХ в., но также 1950-е и 1960-е гг., говорил основатель Центра художественной экспертизы имени И. Е. Репина Виктор Шпенглер.