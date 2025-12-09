В России выставят на торги коллекцию русской живописи на 2,5 млрд рублей

В России выставят на торги коллекцию русской живописи на 2,5 млрд рублейГлавным лотом станет портрет фон Дервиза от Валентина Серова за $1,5 млн
Московский аукционных дом выставит на торги коллекцию русской живописи с эстимейтом (приблизательной оценкой стоимости) 2,5 млрд руб. Лоты размещены на сайте аукционного дома.
Торги пройдут 14 декабря. В собрание вошло более 200 произведений.
Как заявили в аукционном доме, топ-лотом станет портрет Д. Г. фон Дервиза от Валентина Серова, который оценили в $1,5 млн, передает «Интерфакс». Помимо Серова на торгах представят работы Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Александра Бенуа, Арсения Мещерского, Юлия Клевера, Константина Трутовского.
Общий эстимейт в 2,5 млрд руб. означает, что российской площадке «впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание "русских торгов" Christie's и Sotheby's», говорится в сообщении.
«Ведомости» писали в апреле, что наибольший интерес у российских коллекционеров сейчас сформировался к приобретению отечественного искусства. В частности, русский авангард – время взлета русских художников первой четверти ХХ в., но также 1950-е и 1960-е гг., говорил основатель Центра художественной экспертизы имени И. Е. Репина Виктор Шпенглер.
Трендом стал рост интереса к произведениям мастеров начала XX в. Например, к «русскому импрессионизму» – работам Константина Коровина, Сергея Виноградова, художникам объединений «Бубновый валет» и «Голубая роза».