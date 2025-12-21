Газета
В Петербурге скончался композитор Геннадий Белов

На 87-м году жизни ушел из жизни советский и российский композитор Геннадий Белов. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории скончался 19 декабря, о причинах смерти не сообщается. Союз композиторов Санкт-Петербурга выразил глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

Информация о месте прощания и времени похорон будет объявлена дополнительно.

Белов, выпускник Ленинградской консерватории, был учеником Вадима Салманова и Дмитрия Шостаковича. Его творчество отмечено международными наградами, званием заслуженного деятеля искусств России и орденом Дружбы. Белов создал значительное число произведений, включая оперы «Девяносто третий год» и «Монна Ванна», ораторию «Ленинградская поэма» на стихи Ольги Берггольц, а также множество сочинений для оркестра, фортепиано и камерных ансамблей. Его педагогическая деятельность в консерватории, где он преподавал полифонию с 1966 г., воспитала несколько поколений музыкантов.

