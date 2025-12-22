Вышел первый трейлер «Одиссеи» Нолана

«Одиссею» Гомера экранизируют с начала XX в. Первой картиной был немой фильм Джузеппе де Лигуоро 1911 г. Второй экранизацией стал фильм «Улисс» или «Приключения Одиссея» 1954 г. с Кирком Дугласом в главной роли. Существует и сатира, основанная на произведении Гомера, – комедийный фильм «О, где же ты, брат?» 2000 г. Последней экранизацией поэмы стало «Возвращение» 2024 г. Фильм снят по мотивам последних частей эпической поэмы.