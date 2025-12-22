Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни /

Вышел первый трейлер «Одиссеи» Нолана

Ведомости

Киностудия Universal Pictures показала первый трейлер фильма-экранизации эпоса Гомера «Одиссея» от режиссера Кристофера Нолана.

Роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон. Также в фильме сыграли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Ньонго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Ожидаемая дата выхода – 17 июля 2026 г. 

Съемки начались в первой половине 2025 г. Нолан также выступил сценаристом и продюсером кинокартины вместе с Эммой Томас.

«Одиссею» Гомера экранизируют с начала XX в. Первой картиной был немой фильм Джузеппе де Лигуоро 1911 г. Второй экранизацией стал фильм «Улисс» или «Приключения Одиссея» 1954 г. с Кирком Дугласом в главной роли. Существует и сатира, основанная на произведении Гомера, – комедийный фильм «О, где же ты, брат?» 2000 г. Последней экранизацией поэмы стало «Возвращение» 2024 г. Фильм снят по мотивам последних частей эпической поэмы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте