Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз

Премьера «Триггера» состоялась в России в 2020 г. Это история психолога Артема Стрелецкого, подходом которого является «шоковая терапия» в лечении своих клиентов. Успех Стрелецкого продолжается до самоубийства одного из клиентов, за что его приговаривают к тюремному сроку. В рамках сюжета Стрелецкий пытается самостоятельно расследовать уголовное дело, по которому оказался в тюрьме.