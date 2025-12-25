Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Дарья Мороз выступит режиссером четвертого сезона драмы «Триггер». Об этом сообщили в «Кинопоиске».
Работа над сериалом стартовала. Сценаристами выступили Андрей Цибульский и Анна Крейчман. Шоураннером и продюсером выступает Александра Ремизова.
В новом сезоне появится новый антагонист, а главный герой психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) «столкнется с личным кризисом».
Мороз является режиссером сериалов «Секс. До и после» и «Гоголь. Страшные сказки». Также является актрисой, исполнила кинороли в более 90 фильмах и сериалах.
Премьера «Триггера» состоялась в России в 2020 г. Это история психолога Артема Стрелецкого, подходом которого является «шоковая терапия» в лечении своих клиентов. Успех Стрелецкого продолжается до самоубийства одного из клиентов, за что его приговаривают к тюремному сроку. В рамках сюжета Стрелецкий пытается самостоятельно расследовать уголовное дело, по которому оказался в тюрьме.
21 декабря 2023 г. на «Кинопоиске» состоялась премьера полнометражного фильма «Триггер. Фильм».