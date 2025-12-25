Ресторан Blanc объявил о закрытии

Ресторан был основан в мае 2019 г. фотографом и предпринимателем Алексеем Ольховым, до этого открывшим студии White Studios, Loft Design. Как рассказали в представительстве заведения, за шесть лет пространство провело на своей территории более 500 событий: вечеринки, концерты, джазовые вечера, кино, маркеты, выступления «известных артистов и новых имен».