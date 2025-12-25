Газета
Ресторан Blanc объявил о закрытии

Ведомости

Московский ресторан Blanc Алексея Ольхового объявил о закрытии после шести лет работы. Заявление об этом появилось в Telegram-канале заведения.

«Дописываем финальную главу истории – Blanc действительно закрывается, без интриг и громких заявлений», – говорится в сообщении. 

На январских праздниках ресторан проведет последние мероприятия. «Финальной точкой» станет прощальная встреча, дата которой пока не объявлена. 

Ресторан был основан в мае 2019 г. фотографом и предпринимателем Алексеем Ольховым, до этого открывшим студии White Studios, Loft Design. Как рассказали в представительстве заведения, за шесть лет пространство провело на своей территории более 500 событий: вечеринки, концерты, джазовые вечера, кино, маркеты, выступления «известных артистов и новых имен».

Ольховой также является основателем и владельцем гастрономических и культурных проектов Yauza, Radio, ДК «Кристалл», «Оригинал». Также занимался реставрацией территории заброшенной базы отдыха «Крутояк» во Владимирской области, где в 2025 и 2026 г. прошел музыкальный фестиваль «Круто».

