Главная / Стиль жизни /

«Подписные издания» откроют книжный в Москве

Ведомости

Петербургские «Подписные издания» откроют представительство в Москве – музейный книжный «Подписные в музее» в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в магазине.

Открытие книжного приурочено к 10-летию Музея русского импрессионизма, который расширяет пространство третьего этажа. В книжном ассортименте будет около 10 000 наименовий. Также в книжном расположится кафе.

Работу «Подписные в музее» начнут с 13 февраля с открытием выставки «Под маской» (проработает до 24 мая), запуск в полном объеме запланирован на март. Интерьер «Подписных в музее» разработан архитектурным бюро Aurore.

«Подписные издания» – петербургский книжный магазин. Начал работу на Литейном проспекте в 1926 г. Изначально работал по подписной модели. С 1979 г. книжным руководила Галина Ермакова, с 2012 г. – ее внук Михаил Иванов.

В 2014 г. «Подписные издания» запустил собственное канцелярское и сувенирное производство, а в 2017 г. – одноименное издательство.

