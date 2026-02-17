Умер автор хитов Like a Virgin, True Colors и Eternal Flame Билли Стейнберг

Стейнберг впервые добился известности в эпоху новой волны как фронтмен лос-анджелесской рок-группы Billy Thermal. Одна из песен этого коллектива, How Do I Make You, была перепета Линдой Ронстадт и стала хитом в 1980 г. Встреча с Келли произошла в 1981 г. на вечеринке, и в их сотрудничестве быстро определились четкие роли: Стейнберг был лириком, а Келли – основным автором музыки, при этом они всегда работали вместе в одной комнате, а тексты писались первыми.