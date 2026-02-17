Умер автор хитов Like a Virgin, True Colors и Eternal Flame Билли Стейнберг
Билли Стейнберг, один из самых успешных американских композиторов 1980-х и 1990-х гг., скончался в Калифорнии в возрасте 74 лет. Как подтвердила Variety его адвокат Лори Сориано, он умер после продолжительной борьбы с раком. Начало его известности было ознаменовано работой в тандеме с соавтором Томом Келли, где Стейнберг отвечал практически за все тексты, а Келли – за музыку.
Список их совместных песен включает Like a Virgin Мадонны, True Colors Синди Лопер, Eternal Flame группы The Bangles, Alon Heart и So Emotional Уитни Хьюстон, I’ll Stand by You группы Pretenders и I Drove All Night Роя Орбисона и Синди Лопер. После ухода Келли на пенсию в середине 1990-х гг. Стейнберг продолжил работу с другими соавторами, создав такие хиты, как Falling Into You Селин Дион и Give Your Heart a Break Деми Ловато.
Стейнберг впервые добился известности в эпоху новой волны как фронтмен лос-анджелесской рок-группы Billy Thermal. Одна из песен этого коллектива, How Do I Make You, была перепета Линдой Ронстадт и стала хитом в 1980 г. Встреча с Келли произошла в 1981 г. на вечеринке, и в их сотрудничестве быстро определились четкие роли: Стейнберг был лириком, а Келли – основным автором музыки, при этом они всегда работали вместе в одной комнате, а тексты писались первыми.
В марте 2025 г. Стейнберг и его сын, также автор песен Эзра Стейнберг, подписали издательские соглашения с Sony Music Publishing. У Билли Стейнберга остались жена Трина, сыновья Эзра и Макс, сестры Барбара и Мэри, а также пасынки Рауль и Каролина.