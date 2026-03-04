Россия появится на Венецианской биеннале впервые с 2020 года
Российский павильон откроется на Венецианской биеннале впервые с 2020 г. Об этом пишет американский журнал Artnews, информацию подтвердил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В павильоне представят проект «Дерево уходит корнями в небо». Эта культурная инициативы представляет собой «настоящий музыкальный фестиваль» с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, рассказали организаторы.
«Само присутствие нашего павильона – независимо от того, что там происходит, будь то выставки наших латиноамериканских друзей или размещение образовательного центра для всей биеннале, – означает присутствие нашей страны в культурном пространстве Венеции», – написал Швыдкой в письме.
Спецпредставитель президента РФ уточнил, что, поскольку «мы никуда не уезжали, то мы и не возвращаемся».
Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2020 г. После начала военного конфликта на Украине в 2022 г. организаторы события объявили, что российский павильон останется закрытым. В 2024 г. Россия передала ключи от своего павильона Боливии на 60-й биеннале.
Темой 61-й Венецианской биеннале станет In Minor Keys («В минорных тональностях»). Биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 г., в ней примут участие 99 стран.