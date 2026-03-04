Россия появится на Венецианской биеннале впервые с 2020 года

Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2020 г. После начала военного конфликта на Украине в 2022 г. организаторы события объявили, что российский павильон останется закрытым. В 2024 г. Россия передала ключи от своего павильона Боливии на 60-й биеннале.