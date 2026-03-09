Автор хита Вудстока Джо Макдональд умер в 84 года

Первый альбом группы вышел в 1967 г., но главная песня Макдональда в него не вошла из-за опасений цензуры. По словам самого артиста, его текст отличался от других песен эпохи тем, что не обвинял солдат, а возлагал ответственность на политиков. После распада группы в 1971 г. Макдональд продолжил сольную карьеру, выпустив десятки альбомов и затрагивая в творчестве темы экологии и гражданских прав.