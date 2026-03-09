Автор хита Вудстока Джо Макдональд умер в 84 года
В возрасте 84 лет скончался кантри-певец Джо Макдональд, получивший известность как фронтмен группы Country Joe and the Fish и ставший символом контркультуры 1960-х гг. благодаря выступлению на фестивале Вудсток. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона, пишет Variety.
Настоящее имя артиста – Джозеф Аллен Макдональд. Наибольшую известность ему принесла песня I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, протестная композиция против войны во Вьетнаме, которую он исполнил на Вудстоке в 1969 г.
Макдональд родился в Вашингтоне 1 января 1942 г, вырос в Калифорнии и в юности служил на флоте. В 1965 г. он переехал в район залива Сан-Франциско, где в Беркли вместе с гитаристом Барри Мелтоном основал группу Country Joe and the Fish.
Первый альбом группы вышел в 1967 г., но главная песня Макдональда в него не вошла из-за опасений цензуры. По словам самого артиста, его текст отличался от других песен эпохи тем, что не обвинял солдат, а возлагал ответственность на политиков. После распада группы в 1971 г. Макдональд продолжил сольную карьеру, выпустив десятки альбомов и затрагивая в творчестве темы экологии и гражданских прав.