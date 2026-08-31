Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
Нападающий Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. Об этом 39-летний футболист сообщил в Instagram
«Это было решение, которое причинило боль, – и до сих пор глубоко внутри причиняет ее, но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, я всегда выкладывался на максимум – не только в последние несколько лет, когда мы выиграли все, но и до этого», – написал он.
Месси обладает восемью «Золотыми мячами». Он дебютировал за национальную команду в 2005 г. и провел за нее 207 матчей, забив 125 голов.
В составе Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 г. и два Кубка Америки – в 2021 и 2024 гг. На ЧМ-2026 команда дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1.
На клубном уровне Месси продолжит выступать за «Интер Майами».