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Главная / Стиль жизни /

Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Татьяна Мозолевская

Нападающий Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. Об этом 39-летний футболист сообщил в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Это было решение, которое причинило боль, – и до сих пор глубоко внутри причиняет ее, но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, я всегда выкладывался на максимум – не только в последние несколько лет, когда мы выиграли все, но и до этого», – написал он.

Месси обладает восемью «Золотыми мячами». Он дебютировал за национальную команду в 2005 г. и провел за нее 207 матчей, забив 125 голов.

В составе Аргентины Месси выиграл чемпионат мира 2022 г. и два Кубка Америки – в 2021 и 2024 гг. На ЧМ-2026 команда дошла до финала, где уступила Испании со счетом 0:1.

На клубном уровне Месси продолжит выступать за «Интер Майами».

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