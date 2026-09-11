УЕФА определил квоту для российских клубов в случае отмены санкций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно определил квоту для российских клубов на сезон-2027/28 в случае, если произойдет отмена действующих санкций. Об этом говорится в письме, выложенном на сайте организации.
Чемпион России сезона 2026/27 в случае допуска начнет с первого квалификационного раунда. Победитель Кубка России получит место в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Клубы, которые займут второе и третье места в Российской премьер-лиге (РПЛ), смогут выступить в Лиге конференций. Они начнут турнир со второго квалификационного раунда.
УЕФА уточнил, что распределение квот является предварительным. Оно может быть изменено в зависимости от решения по участию российских клубов в международных соревнованиях.
В феврале 2022 г. УЕФА совместно с Международной федерации футбола (ФИФА) отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Причиной этого стало несогласие с решением России начать спецоперацию на Украине.
30 июля стало известно, что страны – члены УЕФА, в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу в знак протеста против планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать права на проведение турнира.