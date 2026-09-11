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УЕФА определил квоту для российских клубов в случае отмены санкций

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предварительно определил квоту для российских клубов на сезон-2027/28 в случае, если произойдет отмена действующих санкций. Об этом говорится в письме, выложенном на сайте организации.

Чемпион России сезона 2026/27 в случае допуска начнет с первого квалификационного раунда. Победитель Кубка России получит место в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Клубы, которые займут второе и третье места в Российской премьер-лиге (РПЛ), смогут выступить в Лиге конференций. Они начнут турнир со второго квалификационного раунда.

УЕФА уточнил, что распределение квот является предварительным. Оно может быть изменено в зависимости от решения по участию российских клубов в международных соревнованиях.

В феврале 2022 г. УЕФА совместно с Международной федерации футбола (ФИФА) отстранили российские футбольные клубы от соревнований. Причиной этого стало несогласие с решением России начать спецоперацию на Украине.

30 июля стало известно, что страны – члены УЕФА, в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу в знак протеста против планов главы ФИФА Джанни Инфантино продать права на проведение турнира.

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