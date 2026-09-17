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Главная / Стиль жизни /

Умер олимпийский чемпион по биатлону Чепиков

Анна Суслова
Федор Савинцев / ТАСС
Федор Савинцев / ТАСС

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов РФ Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

«Не стало Сергея Чепикова…» – говорится в сообщении.

Причины смерти не указаны. Олимпийскому чемпиону было 59 лет.

В 2003 г. Чепиков окончил факультет физической культуры Уральского государственного технического университета – УПИ (сейчас УрФУ им. Б. Ельцина). В 1988 г. он выиграл золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх в Канаде. В 1992 г. в составе объединенной команды завоевал серебряную медаль на Олимпиаде во Франции. В 2007 г. Чепиков покинул большой спорт, после чего начал карьеру в политике. В 2008 г. он был избран депутатом законодательного собрания Свердловской области. С 2021 г. по 2026 г. – депутат Государственной думы РФ VIII созыва от партии «Единая Россия».

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