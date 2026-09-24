Tagesspiegel: Берлин не будет подавать заявку на проведение летней Олимпиады
Берлин намерен отозвать заявку на проведение Олимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 г. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.
«Уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, пока еще правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер в среду на трехсторонней встрече обсудили немедленный отзыв заявки Берлина», – говорится в публикации.
Действующий мэр Берлина Кай Вегнер подтвердил официальный отказ и назвал такое решение печальным событием для города. Газета указывает, что причиной решения стало отсутствие референдума о проведении Олимпиады. Законодательство Берлина такого голосования не предусматривает. При этом, как показал опрос, местные жители поддерживают проведение Игр в столице.
Газета также предполагает, что данное решение может быть связано с результатами выборов. Она отмечает, что лидер «Левых» Элиф Эральп, чья партия победила на выборах в палату депутатов города, является противницей подачи заявки на проведение Олимпийских игр. Эральп критиковала как сам процесс подачи заявки, так и ее стоимость. На следующий день после выборов она заявила, что данное решение «больше не актуально», а Берлину денежные средства нужны «в более срочном порядке в других местах».