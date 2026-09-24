Tagesspiegel: Берлин не будет подавать заявку на проведение летней Олимпиады

Газета также предполагает, что данное решение может быть связано с результатами выборов. Она отмечает, что лидер «Левых» Элиф Эральп, чья партия победила на выборах в палату депутатов города, является противницей подачи заявки на проведение Олимпийских игр. Эральп критиковала как сам процесс подачи заявки, так и ее стоимость. На следующий день после выборов она заявила, что данное решение «больше не актуально», а Берлину денежные средства нужны «в более срочном порядке в других местах».