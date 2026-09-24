Россиянка Чумгалакова в третий раз стала чемпионкой Европы по боксу

Чемпионат Европы проходит в Софии с 17 по 25 сентября и стал первым турниром для сборной России под эгидой World Boxing. Российская команда, в состав которой вошли 20 спортсменов, выступает на соревнованиях с национальными флагом и гимном. Турнир также стал первым взрослым чемпионатом Европы, организованным European Boxing в системе World Boxing.