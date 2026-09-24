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Россиянка Чумгалакова в третий раз стала чемпионкой Европы по боксу

Татьяна Мозолевская
Александар Джорович \ РИА Новости
Александар Джорович \ РИА Новости

Россиянка Юлия Чумгалакова стала победительницей чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии.

В финальном поединке в весовой категории до 48 кг Чумгалакова одержала победу над представительницей Украины Анной Охотой.

Для 28-летней россиянки этот титул чемпионки Европы стал третьим в карьере. Чумгалакова также является серебряным призером чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA).

Чемпионат Европы проходит в Софии с 17 по 25 сентября и стал первым турниром для сборной России под эгидой World Boxing. Российская команда, в состав которой вошли 20 спортсменов, выступает на соревнованиях с национальными флагом и гимном. Турнир также стал первым взрослым чемпионатом Европы, организованным European Boxing в системе World Boxing.

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