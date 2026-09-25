Российская сборная выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по боксу
Сборная России по боксу стала победителем медального зачета чемпионата Европы в Софии, сообщили «РИА Новости».
Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте оказались представители Турции. Сборная страны завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. На третьем сборная Азербайджана (2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые наград).
В соревнованиях мужчин российская команда получила 5 золотых и 2 серебряные медали (лучший результат), в женских – 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Чемпионат Европы в Софии проходил с 17 по 25 сентября.
Россия выступала с государственной атрибутикой: флагом и гимном. В мужскую сборную России вошли Баир Батлаев (до 50 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Расул Магомедов (до 65 кг), Сергей Колденков (до 70 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Чеэрав Ашалаев (до 80 кг), Дмитрий Карманов (до 85 кг) и Давид Суров (свыше 90 кг).