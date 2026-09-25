Российская сборная выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по боксу

Россия выступала с государственной атрибутикой: флагом и гимном. В мужскую сборную России вошли Баир Батлаев (до 50 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Расул Магомедов (до 65 кг), Сергей Колденков (до 70 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Чеэрав Ашалаев (до 80 кг), Дмитрий Карманов (до 85 кг) и Давид Суров (свыше 90 кг).