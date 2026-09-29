Россия обыграла Иран в товарищеском матче по футболу в Казани
Сборная России по футболу обыграла команду Ирана в товарищеском матче в Казани со счетом 2:0, сообщил ТАСС.
Оба мяча на 21-й и 36-й минутах забил Александр Головин.
В состав сборной России входили Александр Головин (капитан), Матвей Сафонов (вратарь), Виктор Мелехин, Илья Вахания, Данил Круговой, Алексей Батраков, Иван Обляков, Константин Тюкавин, Игорь Дивеев, Матвей Кисляк и Максим Глушенков.
Матч посетили 34 362 болельщика.
Для сборных России и Ирана это уже пятый матч. В 2025 г. российская команда выиграла в товарищеском матче у команды Ирана на «Волгоград арене» со счетом 2:1. Тогда голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. У сборной Ирана отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде. Матч посетили 42 387 зрителей, что стало рекордом для арены.