Россия обыграла Иран в товарищеском матче по футболу в Казани

Для сборных России и Ирана это уже пятый матч. В 2025 г. российская команда выиграла в товарищеском матче у команды Ирана на «Волгоград арене» со счетом 2:1. Тогда голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. У сборной Ирана отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде. Матч посетили 42 387 зрителей, что стало рекордом для арены.