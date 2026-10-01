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Артем Дзюба сообщил о завершении карьеры

Сергей Пахомов
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС

Бывший футболист российской сборной Артем Дзюба объявил о завершении своей карьеры футболиста. Об этом он сообщил в общении с журналистами.

«Ну какая карьера? Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России еще сыграю за кого-то», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Артем Дзюба – российский футболист, заслуженный мастер спорта России. В 2025 г. он официально стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в карьере и обойдя по этому показателю Александра Кержакова.

В середине июля агент Дзюбы сообщил, что его клиент заслужил право тщательно подходить к выбору команды для продолжения карьеры. Гольдман также заявлял, что «пока нет предложения, которое устраивало бы обе стороны».

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