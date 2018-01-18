Тесты Угадайте голливудский фильм по русскому герою 10 вопросов о «плохих русских» в заграничном кино 23.01.2018Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Фото: Ведомости, François Guerraz, Warner Bros. Pictures, CBS, FOX, BBC, Marvel