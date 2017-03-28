Как справиться с профессиональным выгоранием

Выгорание пока не признано клиническим диагнозом, отличным от обычного стресса. Ряд исследователей утверждает, что от выгорания страдает всего 7% профессионалов, но другие говорят о 50% в сфере медицины и 85% – в финансах. Исследование более чем 5100 сотрудников американских компаний, проведенное корпорацией ComPsych в 2013 г., показывает: 62% людей жалуются на высокий уровень стресса, потерю контроля над ситуацией и сильнейшую утомляемость. Ученые доказали связь выгорания со множеством заболеваний, в том числе психических, – среди них коронарная недостаточность, гипертония, расстройства сна, депрессия, тревожные состояния, алкоголизм, наркомания. Известно, что выгорание порождает чувство пустоты и отчужденности, мешает строить отношения и портит карьеру.

Рассмотрим случай ­Барбары, гендиректора PR-фирмы, обслу­живающей клиентов из индуст­рии высоких технологий. В 2001 г., во время краха доткомов, ее нагрузка значительно возросла: пришлось удерживать бизнес на плаву. Погрузившись в «нескончаемую суету», она перестала заниматься здоровьем, потеряла ориентиры в жизни и уверенность в ­собственных силах. Шерил, партнер в ­филадельфийском офисе ­международной юридической компании, оказалась в схожей ситуации, согласившись взять на себя помимо имевшейся обширной практики несколько руководящих ролей. «Мне казалось, что я живу на адреналине – будто забег на короткую дистанцию оказался марафоном», – вспоминает она. Но даже это не побудило ее хоть иногда психологически отключаться от работы. Еще один топ-менеджер, Ари, – консультант в небольшой фирме – сравнивал свою работу с капканом. Нездоровая атмосфера в организации и методы взаимодействия с клиентами не вязались с его ценностям и разъедали изнутри, пока он не обнаружил, что не понимает, как вырваться.

Я более 15 лет провожу исследования, работаю коучем и преподавателем. За это время я научила тысячи клиентов, студентов и слушателей программ подготовки руководящих кадров управлять стрессом, вызывающим выгорание, чтобы обеспечить себе карьерный рост. Я показала им: необходимо обнаружить симптомы, признать их существование, изучить причины возникновения и разработать превентивные стратегии, чтобы разрушить механизм выгорания.

Три компонента

Благодаря исследованию психолога Кристины Маслач и ее коллег мы знаем, что синдром выгорания состоит из трех компонентов – истощения, цинизма и снижения работоспособности – и возникает в ответ на регулярное воздействие факторов стресса.