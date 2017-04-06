Руководители предприятий жалуются на дефицит кадров чаще, чем на коррупцию

Около 2,7 млн россиян получают сейчас среднее проф­образование, и только пя­тая часть из них – квалифицированные рабочие. Но между навыками выпускников колледжей и реальными потребностями работодателей колоссальный разрыв, говорит Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты. На недавнем заседании комитета палаты по образованию он раскритиковал столичные колледжи: по его словам, их учебные программы не адекватны кадровым запросам города – и по количеству выпускаемых специалистов, и по качеству образования.

Сколько и каких специалистов обучать по программам среднего профессионального образования, государство планирует, анализируя рынок труда, нужды реального сектора экономики, возможности образовательных учреждений, спрос на их услуги, поясняет представитель Минобрнауки. Однако рабочих все равно не хватает. На дефицит квалифицированных кадров компании жалуются чаще, чем на коррупцию, знает экономист Евгений Гонтмахер. 32% руководителей предприятий считают, что выпускники получают очень низкую квалификацию, говорится в исследовании Центра мониторинга развития промышленности (ЦМРП), который провел опрос на 700 предприятиях России. Выпускники бывают сильны в теории, но у них нет практических навыков, особенно опыта работы с новыми технологиями, – в этом убеждены 42%.

Причина провала профобразования в России – вузоцентризм: государство поддерживает среднюю школу и высшее образование, а техникумы передало на откуп регионам, и это плохо – у регионов нет денег, говорит Гонтмахер. Родители молодых людей поддерживают этот перекос, уточняет он: человек без диплома вуза в России считается лузером – мало кто мечтает отдать сына во фрезеровщики или сантехники.

Редкие и дорогие

Труднее всего справляться с дефицитом рабочих рук на небольших производствах. Константин Ефимов, совладелец компании Indever, которая занимается индивидуальным пошивом мужской одежды, запуская бизнес, столкнулся с дефицитом квалифицированных портных. Сначала ему удалось найти только портниху, которая шила по ГОСТам 70-х гг., что его не устраивало, рассказывает Ефимов. Более двух лет Indever не мог собрать команду мастеров в Москве. К сожалению, дипломы техникумов не подтверждают умения кандидатов, говорит Ефимов. Всем им устраивают испытание и только единицы могут правильно посадить рукав на пиджаке, даже с подшивкой брюк не все справляются, говорит Ефимов. Но сейчас коллектив сложился: у компании девять студий-ателье в разных городах, в штате 11 портных, еще несколько на аутсорсинге, доход лучших мастеров – около 80 000 руб.