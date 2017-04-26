Как компании вынуждают сотрудников нарушать закон

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Как воспитать нарушителя

У большинства компаний есть кодекс поведения, который раз в год обновляется и подписывается всеми сотрудниками. «Сотрудники должны вести дела в соответствии с самыми высокими моральными стандартами, – можно прочесть в одном из подобных документов. – Этические и юридические обязательства должны исполняться таким образом, чтобы отражать гордость сотрудников за свою компанию». Это отрывки из правил поведения сотрудников Enron. Очевидно, что для поддержания высоких этических стандартов на работе одних правил поведения или морального кодекса недостаточно.

Нарушения корпоративной этики стали частым явлением. За последнее десятилетие организации заплатили миллиарды долларов штрафов за этические нарушения. Недавний скандал с Wells Fargo стоил корпорации $185 млн штрафа, поскольку 5300 сотрудников открыли более 1 млн фальшивых счетов. Скорее всего, безнравственные решения сотрудников стали следствием глубоких системных процессов.

Несмотря на добрые намерения, организации навлекают на себя этические катастрофы, создавая среду, где люди чувствуют себя вынужденными принимать решения, о которых они раньше не могли и подумать.

Вот пять способов, которые используют организации, чтобы спровоцировать хороших людей на безнравственное поведение.