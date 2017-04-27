Соискатели не любят грязных зарплат и совокупных заработков

Большинство российских соискателей (82%) в резюме указывают, сколько они хотят получать на руки, т. е. жалованье после вычета НДФЛ. Напротив, почти половина работодателей в вакансиях указывают зарплату грязными, до вычета НДФЛ, показал опрос 4367 соискателей и 112 работодателей, проведенный HeadHunter. Причем 21% работодателей вовсе не готовы идти навстречу пожеланиям соискателей и обозначать в вакансиях зарплату чистыми.

Желаемую зарплату чистыми указывает подавляющая часть работников сферы маркетинга, рекламы и закупок (89%), безопасности (88%), рабочих, IT-специалистов, работников телекома и нефтегазового сектора (по 87%). Однако некоторые соискатели предпочитают указывать в своих резюме зарплату до вычета налогов. Их доля наиболее велика среди работников банковской и финансовой сфер (29 и 27% соответственно), а также среди топ-менеджеров (21%).

Зарплату грязными в резюме, как правило, указывают люди, привыкшие работать по-белому, поясняет партнер рекрутинговой компании MarksMan Наталья Валдаева. Обязанность платить НДФЛ уже сидит в подкорке у HR-специалистов, бухгалтеров и топ-менеджеров, поэтому они и пишут в резюме зарплату с налогом, комментирует директор департамента HeadHunter Наталья Данина.

Удивительно, но доля соискателей, указывающих в своих резюме зарплату грязными, велика в секторах, где преобладает оплата в конвертах: управление персоналом (23%), туризм и HoReCa – общепит и гостиницы (по 22%). Зарплату с налогами в резюме указывают шеф-повара и управляющие ресторанов, поскольку они часто регистрируются как индивидуальные предприниматели (ИП) и заключают не трудовой договор, а договор оказания услуг, так что ответственность за перечисление налогов и взносов во внебюджетные фонды перекладывается на работника, поясняет основатель кадрового агентства RabotaRestoran Нина Макогон. По ее словам, работодатели сейчас не хотят платить 34,9% социальных взносов за работника, ИП же платит меньше, обычно 20%.