Около 10 000 предпринимателей могут пострадать из-за реновации жилья в Москве

Алексей Таранин

Мини-отель «Славянка» на Каланчевской улице попал в программу реновации – список домов, которые московские власти планируют снести. Отель расположен в 700 м от площади трех вокзалов, заполняемость номеров – 100%, здесь любят останавливаться командированные из компании РЖД – ее офисы поблизости, рассказывает Вячеслав Капустин, владелец сети недорогих отелей «Славянка». На Каланчевке у него шесть номеров в жилой четырехэтажке. Помещение на первом этаже пустовало, и три года назад Капустин арендовал его. Пришлось вложиться в ремонт. Съезжать из привокзального района не хочется, ведь место – главная составляющая успеха его бизнеса, признается отельер. Если это произойдет, он надеется, что у него будет 1,5–2 года, чтобы выбрать новое место и переехать. Половина жильцов против сноса дома, так что, может, переезжать вообще не придется, полагает Капустин.

Из-за программы реновации могут пострадать около 10 000 компаний и ИП, оценивает Алексей Петропольский, гендиректор компании Urvista. У столичных властей своя статистика. Программа сноса пятиэтажек может затронуть почти 2000 предпринимателей, говорит президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов со ссылкой на данные правительства Москвы. Сейчас жители более 4500 домов голосуют о включении их в список реновации. В этих домах числится около 1500 владельцев нежилых помещений, еще около 400 предпринимателей арендуют площади у города.

Столичные власти обещают собственникам нежилых помещений денежную компенсацию или переезд в равноценный офис. Арендаторам город не предлагает ничего и для многих из них снос означает закрытие бизнеса, убежден Петропольский.

Бойкое место

Около 500 000–600 000 кв. м в сносимых пятиэтажках приспособлено для коммерческих целей. Это около 10–12% всего стрит-ритейла столицы, по оценке аналитиков Knight Frank. Большинство нежилых помещений в этих домах – бывшие квартиры на первых этажах, переделанные под магазины, парикмахерские, службы ремонта.