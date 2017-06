Все больше молодых людей хочет быть барменами, мясниками и парикмахерами

Интерес к традиционным специальностям подстегнули цифровые технологии А. Гордеев / Ведомости

Облагораживанию подвергаются не только рабочие кварталы, но и старые профессии. Например, в некоторых районах Бруклина, Портленда или Питсбурга можно заметить стильные коктейль-бары, парикмахерские и даже мясные лавки, в которых работают молодые люди с высшим образованием. В современной городской экономике эти профессии, прежде считавшиеся непрестижным полуручным трудом, стали модными занятиями, отмечают эксперты. Это происходит и с такими профессиями, как пивовар, переплетчик, мебельщик и рыботорговец.

Тяга молодых людей к таким ремеслам – отчасти реакция на эфемерность цифровой эпохи, утверждает Ричард Осейджо, социолог и автор книги Masters of Craft: Old Jobs in the New Urban Economy («Мастера ремесел: старые профессии в новой городской экономике»; в России она не издавалась, поэтому название на русском приблизительное). В отличие от многих престижных сейчас профессий в сфере информационных технологий или финансовом секторе эти занятия «основаны на использовании рук, реальных инструментов и материалов для создания конкретного вещественного продукта», говорит Осейджо.