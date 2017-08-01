С каждым годом растет доля работников, страдающих от усталости и одиночества
- Марисса Кинг
- / Harvard Business Review Россия
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Все больше людей чувствуют себя уставшими и одинокими на работе. Анализируя результаты исследования General Social Survey за 2016 г., мы обнаружили, что по сравнению с данными двадцатилетней давности вдвое больше опрошенных признались, что постоянно испытывают сильную усталость. Исследование охватило 36 805 респондентов, работающих в режиме полной занятости. Почти 50% респондентов ответили, что постоянно или часто чувствуют себя обессиленными из-за работы. Эти показатели пугающе высоки – и на 32% выше, чем 20 лет назад. Более того, присутствует заметная корреляция между чувством крайней усталости и одиночеством: чем больше усталость, тем сильнее ощущается одиночество.
Причиной одиночества становится не социальная изоляция, как можно было бы подумать, а эмоциональное истощение, которое возникает из-за выгорания на работе. Собирая информацию для книги The Happiness Track, мы обнаружили, что испытавшими выгорание себя чувствуют 50% работников самых разных профессий – от некоммерческого сектора до медицины. Эта проблема касается не только вечно занятых и перегруженных работой руководителей (хотя распространенность одиночества и эмоционального выгорания среди представителей этой группы хорошо известна), наша работа показала, что она затрагивает все профессии и ступени корпоративной иерархии.
Одиночество – это серьезно
Одиночество, вызванное социальной изоляцией или истощением, имеет серьезные последствия. Джон Касиоппо, ведущий эксперт в области изучения одиночества и соавтор книги Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection, подчеркивает его значительное влияние на психологическое и физическое здоровье, а также на продолжительность жизни. Исследование Сары Прессман подтверждает результаты работы Касиоппо: ожирение сокращает продолжительность жизни на 20%, употребление алкоголя – на 30%, курение – на 50%, а одиночество – на целых 70%. Еще одно исследование показывает, что одиночество увеличивает вероятность инсульта или ишемической болезни сердца – основных причин смерти в развитых странах – на 30%. Социальные связи же, напротив, способны укрепить нашу иммунную систему, продлить жизнь и уменьшить уровень тревоги и депрессии.
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