Компании Кремниевой долины неохотно нанимают сотрудников со слишком богатым опытом

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Компаниям следует переобучать сотрудников старшего возраста по мере появления новых языков программирования Pixabay

В прошлом году Боб Крам наконец-то покончил с работой в IT. До этого он 40 лет работал на такие компании из Кремниевой долины, как Hewlett-Packard, Sun Microsystems и Cisco. Когда его контракт с Cisco истек, Крам попытался устроиться в другие IT-компании, но быстро обнаружил, что в 62 года его опыт стал помехой, а не преимуществом при трудоустройстве.

«Мне говорили: «Мы решили взять на это место человека на более раннем этапе карьеры, вы набрали опыт много лет назад». С моей высокой квалификацией слышать такое очень обидно», – жалуется Крам. Сейчас Крам работает в некоммерческой организации и готовится открыть собственную мини-пивоварню.

Когда сотрудники технологических компаний достигают возраста 45 лет, они сталкиваются с ощутимым сокращением предложений о работе, свидетельствуют данные рекрутинговой платформы Hired. В этом возрасте начинают снижаться и зарплаты, а 50–60-летние сотрудники могут получать столько же, сколько представители поколения Y с опытом работы всего два года.

По данным опроса AARP (организации, защищающей права людей старшего возраста в США), две трети работников технологических компаний старшего возраста либо сами сталкивались с дискриминацией на работе, либо были ее свидетелями.