Безработную молодежь Кавказа будут учить на программистов

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Алексей Таранин

Высокая молодежная безработица на Северном Кавказе давно стала притчей во языцех. В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), по данным Минобрнауки, из 50 000 выпускников вузов СКФО 2016 г. трудоустроено лишь 26 000. 56% всех безработных – молодые люди в возрасте до 29 лет (в России в целом – 40,6%). И в 2018 г. правительство выделит из федерального бюджета 500 млн руб. на поддержку молодежной занятости на Северном Кавказе, заявил недавно министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Минтруд планирует использовать средства для организации стажировок выпускников, обучения предпринимателей, сертификации работников. Подробности пока не сообщаются: программа находится в разработке.

Как рассказал «Ведомостям» президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, он надеется, что деньги пойдут на обучение молодежи технических специальностей программированию. А руководитель Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров предлагает открывать в местных вузах специальные учебные центры по IT. Но нужны ли специалисты из СКФО в таком количестве российским работодателям?

Полезный ресурс

Инал Томаев после окончания школы поступил в Северо-Осетинский государственный университет на факультет права: учиться на отлично здесь было легко, правда, уровень преподавания, по мнению Инала, оставлял желать лучшего. После первого курса он принял решение перевестись в Москву. Летом обзвонил юрфаки лучших вузов: МГУ, МГЮА, МГИМО, но везде получил отказ – узнав, где учится Инал, в столичных вузах сразу сворачивали разговор. Только в НИУ ВШЭ его согласились принять. Инал получил повышенную оксфордскую стипендию (на 2017/18 учебный год – 6000 руб. в месяц) и вскоре нашел подработку: регистрировал ООО, получая 15 000 руб. в месяц. Хотя он продолжал учиться на отлично, освоиться в мегаполисе без знакомых и родственников было трудно. В 2012 г. Томаев с отличием окончил НИУ ВШЭ и начал работать в международном венчурном фонде помощником юриста за 60 000 руб. в месяц. Рабочий день продолжался с 9 утра до 2–3 часов ночи. Тяжело, но было очень интересно, после Северо-Осетинского университета такую работу не найти, говорит Инал. Сейчас он трудится в биотехнологическом стартапе Gero консультантом по правам на интеллектуальную собственность и сделкам слияний и поглощений.