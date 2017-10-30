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Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Пять способов не отвлекаться

Как научиться не откладывать важные и срочные дела в долгий ящик

Пять рекомендаций, как побороть прокрастинацию

Скорее всего, прямо сейчас вы занимаетесь прокрастинацией и специально читаете эту статью, чтобы не делать чего-то более важного. В течение года я проводил эксперимент и испытывал на себе всевозможные методики по повышению личной эффективности. Став сверхинформированным в вопросах использования времени, я заметил вот что: оказывается, я намного чаще занимался прокрастинацией, чем мне казалось. Я вел учет времени и обнаружил, что в течение одной недели я шесть часов потратил на то, чтобы оттянуть начало работы над заданиями. И это я говорю только о том времени, потраченном на прокрастинацию, которое было учтено.

Это заставило меня задаться вопросами: «Почему мы откладываем дела, даже если знаем, что это противоречит нашим интересам? Как победить прокрастинацию? Можно ли это сделать, не испытывая отвращения к себе и способам, которые будут использованы в процессе?»

Широкий охват

15-25% людей, по данным психологов, испытывают устойчивую прокрастинацию. Причем, согласно исследованию группы ученых, за последние 25 лет уровень прокрастинации у населения повысился

Я общался с исследователями и прочитал десятки статей в научных журналах в поисках ответа. Найденная информация легла в основу моей книги, и я убедился в том, что многие полученные мной рекомендации, к счастью, действительно работают.

Почему мы склонны к прокрастинации

Прежде всего, я понял, что человеку свойственно прокрастинировать. Автор работы «Уравнение прокрастинации» Пирс Стил пишет: примерно 95% людей признаются в том, что откладывают дела на потом. Подозреваю, что оставшиеся 5% говорят неправду. Само по себе откладывание дел в долгий ящик «чисто подсознательная, эмоциональная реакция на то, что нам делать не хочется», говорит Тим Пичил, автор книги «Не откладывай на завтра». Чем неприятнее работа, тем больше хочется ее отложить.

В своем исследовании Пичил определил семь факторов, которые усиливают непривлекательность задачи. Подумайте о том, что вам хочется отложить прямо сейчас, и вы увидите, что для этой задачи характерны многие, если не все, свойства, которые Пичил отметил как повышающие вероятность прокрастинации:

 скука,

 разочарование,

 сложность,

 неоднозначность,

 расплывчатость,

 отсутствие внутреннего удовлетворения (процесс не вызывает у вас интереса),

 отсутствие смысла лично для вас.

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