Почему руководители должны думать медленно

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Алексей Таранин

Говорят, что Уоррен Баффетт читает не меньше шести часов в день, а количество запланированных встреч сводит к минимуму. Этот пример разительно контрастирует с тем, как в наши дни используют свое время большинство руководителей. Многие из них становятся рабами электронной почты (один гендиректор полушутя описывает свою работу как «ответы на 2000 электронных писем в день»), а все остальное время съедают деловые встречи. При этом сосредоточенность на обработке информации и выполнении сиюминутных задач снижает качество мыслительной работы. В сегодняшнем сложном мире руководителям корпораций необходимо овладеть искусством размышления.

Опираясь на рефлекcивное мышление, люди анализируют исходные положения, базовые представления и факты, устанавливая связи между, казалось бы, разрозненными данными. Наука мыслительной деятельности, изложенная Дэниэлом Канеманом в книге «Думай медленно... Решай быстро», говорит о том, что «медленное мышление» противоположно «быстрому мышлению», необходимому при управлении автомобилем или решении математической задачи. Другими словами, рефлексивное мышление (медленное и обстоятельное) и реактивное мышление (быстрое и инстинктивное) задействуются попеременно, а не одновременно.

Топ-менеджеры перегружены информацией и чаще всего задействуют быстрое мышление. Лишь некоторым удается противостоять этому. Так, Билл Гейтс и Марк Цукерберг по примеру Уоррена Баффетта выделяют себе время для чтения. Это стимулирует их личное развитие и позволяет постоянно искать новые стимулы и перспективы. Президент группы Pfizer Essential Health Джон Янг отмечает, что при принятии того или иного решения рефлексивное мышление помогает ему применить сбалансированный подход, невозможный в случае быстрых, сиюминутных решений. Опираясь на опыт руководителей такого ранга, мы предлагаем несколько простых правил, которые позволят развиться в искусстве рефлексивного мышления.

Найдите свободное время для размышлений

Время – необходимое условие медленного мышления. Время для размышлений должно отводиться регулярно и отмечаться в календаре руководителя компании.