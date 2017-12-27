Компании США платят сотрудникам за безделье по $100 млрд в год

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Варвара Гранкова

К таким выводам пришли исследователи, опросившие работников 29 различных профессий. Сотрудники американских компаний часами бездельничают на рабочих местах, и это обходится работодателям более чем в $100 млрд в год, выяснили авторы этого исследования, которое скоро будет опубликовано в Journal of Applied Psychology. Компании платят так много за так называемые периоды простоя, когда сотрудник находится на рабочем месте, но фактически не имеет возможности выполнять работу. Эта проблема актуальна для различных отраслей и специальностей: от сотрудника инвестиционного банка, который не может доделать презентацию в PowerPoint, потому что вынужден дожидаться, пока коллеги предоставят нужные данные, до кассира, скучающего в ожидании покупателей в пустом магазине.

Как считали

Исследователи опросили 1003 сотрудников из 29 различных профессиональных групп. Более трех четвертей респондентов рассказали, что у них бывают периоды простоя в работе, при этом почти 22% опрошенных признали, что такое случается с ними каждый день. Оценка затрат работодателей в $100 млрд была получена следующим образом: исследователи умножили среднее время простоев в год на количество американцев, работающих в офисах полный день, а затем на медианную зарплату в США, составляющую $17,09 в час. Авторы исследования утверждают, что получили репрезентативную выборку занятого населения США с точки зрения распределения по регионам, гендерного, возрастного и расового состава, образования и других факторов.

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